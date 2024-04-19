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Türkiye
AA 19.04.2024 04:41

Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev tahliye edildi

Karabük'te toprak kayması yaşanan bölgede 4 ev boşaltıldı.

Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev tahliye edildi

Atatürk Mahallesi Sorgun Sokak'ta 4 müstakil evin olduğu yamaçta, toprak kayması nedeniyle istinat duvarının bir bölümü çöktü.

Heyelanda kopan parçalar, kimsenin bulunmadığı tek katlı bir evin çatısına zarar verdi.

Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi

AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, heyelan riski taşıyan 4 evin boşaltılmasına karar verildi.

Polis de toprak kaymasının yaşandığı bölgeye şerit çekerek önlem aldı.

Karabük'te heyelan nedeniyle 4 ev tahliye edildi

Evlerini boşaltan vatandaşlar, daha sonra akrabalarının yanlarına yerleştirildi.

Atatürk Mahallesi Muhtarı Erdoğan Yeltepe, gazetecilere, Karabük Valiliği tarafından 4 evin boşaltılmasına karar verildiğini söyledi.

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Karabük Heyelan
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