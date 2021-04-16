Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 01:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te bir site karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir sitede karantina uygulaması başlatıldı.
Safranbolu Kaymakamlığı, Atatürk Mahallesi Akter Sokak Devrim Sitesi A Blok'ta pozitif vakalar ve temaslılar tespit edildiğini açıkladı.
10 gün karantina kararı
Hastalığın yayılmasının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla sitenin 25 Nisan'a kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Siteye giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanı olan site sakinleri karantina süresince izinli sayılacak.
Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu tarafından takip edilecek.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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