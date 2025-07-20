Parçalı Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.07.2025 04:46

Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde M.Y.Ç. idaresindeki otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağı'nda Ş.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil devrildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki A.B.Ç, P.E.Ç., B.K, C.G. ve R.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.K. ve B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

ETİKETLER
Karabük Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bursa'da kaza: 2'si ağır 8 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:12
Suriye İçişleri Bakanlığı: Süveyda içindeki çatışmalar durduruldu
05:10
Gazzeli çocukların tedavi ve tahliyesini reddeden İngiltere'ye dava açıldı
03:51
Gazze Şeridi’nden sosyal medyaya taşan feryat: Gazze açlıktan ölüyor
04:46
Bursa'da kaza: 2'si ağır 8 yaralı
00:47
Kavurucu sıcaklıklar etkisini artıracak
00:18
Kurtulmuş: Bütün silahları susturuyor ve birliğin, beraberliğin istikametinde ilerliyoruz
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti
Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle bir bebek daha hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip
Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ