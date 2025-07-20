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Türkiye
TRT Haber 20.07.2025 00:45

Kavurucu sıcaklıklar etkisini artıracak

Türkiye, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkması bekleniyor. Tahminlere göre Diyarbakır 45, Şanlıurfa ve Aydın 44 dereceyi görecek.

Kavurucu sıcaklıklar etkisini artıracak

Son 55 yılın en sıcak dördüncü Haziran ayı geride kaldı. Temmuz ayında da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için yeni bir sıcak hava dalgası uyarısı yaptı.Bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Diyarbakır’da termometrelerin 45, Şanlıurfa ve Aydın’da ise 44 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Bol su tüketin, güneşten korunun

Uzmanlar, artan sıcaklıklarla birlikte vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması, bol su tüketmeleri ve güneşten korunmaları öneriliyor.

Bugün Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise yerel yağışlar görülecek. Pazartesi günü de bu bölgelerde benzer bir tablo bekleniyor.

Kavurucu sıcaklıklar etkisini artıracak

Ankara’da bugün yağış beklenmezken, parçalı bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 32 derece.

İstanbul az bulutlu, beklenen en yüksek sıcaklık 32 derece iken, İzmir’de ise yüksek sıcaklık etkili olacak. Beklenen en yüksek sıcaklık 37 derece. 

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