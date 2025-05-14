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Türkiye
AA 14.05.2025 08:18

Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Malkara-Çanakkale (Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminin 142-143. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çanakkale istikametinde bant aktarımı yapılarak, trafik akışı diğer yönden sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki Güzelbahçe Kavşağı'nda İzmir'den Güzelbahçe'ye çıkış kolu sağ şeridindeki asfalt yama çalışması sebebiyle ulaşım sol şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara

Ankara Çevre Otoyolu'nda Konya Kavşağı'nın (İncek istikameti) şehir merkezi ve Gölbaşı merkez bağlantısını sağlayan ayrım kolu, derz onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Şehir merkezine gidişler Pozantı Kavşağı ayrılma kolundan, Gölbaşı'na gidişler ise Hacılar Kavşağı'ndan geri dönülmesi suretiyle Konya Kavşağı'ndan kontrollü sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Balçova Viyadüğü üzerindeki çelik derzlerin onarım işleri dolayısıyla 00.00-06.00 saatlerinde Limontepe-Çeşme-Marina istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Fahrettin Altay ayrım kolundan devam edecek.

apım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin

Malatya-Gölbaşı yolunun 16-19, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Manavgat-Alanya-Güzelbağ-Gündoğmuş yolunun 40-42. ve Ağrı-Doğubayazıt yolunun 32-36. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Sürmene-Köprübaşı yolunun 9-10. kilometrelerindeki köprü ve bağlantı yolları yapım çalışması dolayısıyla trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

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