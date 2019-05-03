Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları'ndaki salonda davanın görülmesine devam edildi.

Duruşmaya sanıklar, sanık yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, haklarındaki tanık beyanları ve mahkemeye ulaşan bilgi ve belgelere ilişkin karşı beyanda bulundu.

Sanık avukatlarının da beyanlarını sunmalarının ardından hüküm öncesi son sözleri sorulan sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme başkanı, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek karar verilmek üzere duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

Kaynak: AA