Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar yağışı en çok onları sevindirdi: Bidon ve poşetlerle kayarak eğlendiler
Hakkari Şemdinli'de çocuklar etkili olan kar yağışının ardından poşet ve plastik bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.
Moda Mahallesi'nde toplanan çocuklar, yanlarında götürdükleri plastik bidon ve poşetlerle tepelik alandan kaydı.
Zaman zaman düşen, birbirlerine tutunarak kaymaya çocukların eğlenceli anları gülümsetti.
Çocuklardan Zeynep Fırat, arkadaşlarıyla bir araya gelerek evlerinden getirdikleri malzemelerle kaydıklarını söyledi.
Ahmet Uysal da yarıyıl tatilini değerlendirdiklerini belirterek, "Evden getirdiğimiz poşet ve plastik bidonlarla kaymaya çalışıyoruz. Çok eğleniyoruz" dedi.
Etiketler: Hakkari Kar Yağışı
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