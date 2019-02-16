Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu Başkale, Gürpınar, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde ulaşıma kapanan 57 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

Hakkari/Muş

Hakkari ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 köy ve 32 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 32 yerleşim yerinin yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Bazı mahallelerdeki çocuklar ise yağan karın tadını çıkararak, kar topu oynadı, kızakla kaydı.

Gecenin en düşük sıcaklığı Ağrı'da ölçüldü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Erzurum ile çevresinin kısa süreli ve aralıklı hafif kar yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır ve Erzincan'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 10, Erzurum'da 7, Kars'da 6, Ardahan'da 5 ve Tunceli'de 3 derece belirlendi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 8, Tunceli'de 6, Erzincan'da 5, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Erzurum ve Ardahan'da 2, Kars'ta 1 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Erzurum'da 25, Ardahan'da 20 ve Kars'ta 17 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde ise kar kalınlığının Ergan'da 95, Palandöken ve Sarıkamış'ta 91, Konaklı'da 90, Yalnızçam'da 31 santimetre olduğu belirlendi.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA