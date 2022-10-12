Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 03:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kar maskeli saldırgan otelin restoranına mermi yağdırdı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kar maskeli bir kişi, otelin restoranına kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli’nin Darıca ilçesi Pelin Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önüne, yüzünde kar maskesiyle gelen bir kişi, yanında getirdiği tabancayı çıkararak otelin restoran bölümüne kurşun yağdırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Nurgül Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
Etiketler: Kocaeli
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