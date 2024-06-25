Kapıkule'de 635 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı tarafından kullanılan bilgi ve veri yönetim sistemleri üzerinden yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırın şüpheli görülmesi üzerine araç yakın takibe alındı.

Tüm hareketleri anlık olarak izlenen araç Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından

x-ray taramasına sevk edildi. Uzman operatörlerce gerçekleştirilen x-ray

taramasında araçta şüpheli yoğunluk tespit edildi.

635 kilogram esrar ele geçirildi

Araçta narkotik dedektör köpeklerin de yardımıyla yapılan arama ve kontrollerde, yasal yük

içerisine gizlenmiş vaziyette toplam brüt ağırlığı 635 kilogram olan esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.