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Türkiye
AA 02.07.2024 16:18

Kapıkule'de 244 kilogram esrar ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen iki araca yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 244 kilogram esrar ele geçirildi.

Kapıkule'de 244 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından sürdürülen narkotik risk analizleri kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen iki tır riskli görülerek mercek altına alındı.

Gümrüklü sahadaki hareketleri anbean izlenen tırlar, Ticaret Bakanlığı sistemleri üzerinden analiz edilerek takip derinleştirildi.

X-ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilen tırlar üzerinde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı arama gerçekleştirildi.

Kapıkule'de 244 kilogram esrar ele geçirildi

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı arama ve kontroller neticesinde, araçların farklı noktalarına ve yasal yükün içerisine profesyonelce gizlenmiş vaziyette yaklaşık 244 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Her iki yakalamaya ilişkin soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

ETİKETLER
Gümrük Muhafaza Sınır Güvenliği Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
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