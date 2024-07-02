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Türkiye
AA 02.07.2024 16:03

Hatay'da başıboş köpekten kaçarken düşen genç yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpekten kaçarken düşen genç, yaralandı.

Hatay'da başıboş köpekten kaçarken düşen genç yaralandı
[Fotograf: AA]

Özerli Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Ali Burak Soylu, dün akşam saatlerinde markete giderken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekten kaçarken düşerek vücudunun değişik yerlerinden yaralanan genç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldü.

Tedavisinin ardından evine getirilen Ali Burak Soylu, markete giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpekten korktuğunu ve her geçtiğinde tedirgin olduğunu anlatan Soylu, "Markete giderden bir köpek bana doğru saldırdı. Ayağımı tutmaya çalıştı. Biraz yerde sürükledim." dedi.

Soylu, sahipsiz köpeklerin toplanmasını istediğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gencin annesi de köpeklerin toplatılmasını istedi

Anne Hacer Soylu da mahalledeki sahipsiz köpeklerden rahatsız olduklarını ifade etti.

Köpek sorununun çözülmesini istediğini belirten Hacer Soylu, "Yaşadığımız sitenin etrafında çok köpek var. Onların toplanmasını, yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Beni bile kovalıyorlar. Ayağımızdan kapabilir, ısırabilir, başımıza her şey gelebilir. Sitenin çocukları korkuyor. Bu yüzden köpeklerin toplanmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahalle sakini Gülsüm Arıcan da köpeklerin daha önce torunlarına saldırdığını, bu nedenle mahallede rahat dolaşamadıklarını kaydetti.

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