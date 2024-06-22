Açık 31.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.06.2024 13:08

Kapadokya'da ters rüzgarla karşılaşan balon kayalıklara iniş yaptı

Kapadokya'da iniş esnasında ters rüzgarla karşılaşarak acil iniş yapan 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıkların arasında kaldı.

Nevşehir'in Göreme beldesinde turistlere yönelik tur düzenleyen bir firmaya ait 20 turist, pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu sıcak hava balonu, ters rüzgarla karşılaştı.

Balon vadi yamacındaki kayalıklara sürtünerek indi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balondakiler güvenli şekilde tahliye edildi.

Kayalıklara sıkışan balon görevlilerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sıcak hava balon pilotu Caner Uzun, gazetecilere, zaman zaman hava olaylarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Ters rüzgara rağmen emniyetli şekilde iniş gerçekleştirdiklerini dile getiren Uzun, "Paşabağı bölgesinde saat 05.20'de kalkış yaptık. Çavuşin harabeleri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin üzerinde gezip Aşk Vadisi içinde turumuzu tamamladık. Daha sonra Aşk Vadisi karşısına iniş planladık. O anda ters bir rüzgar geldi. Kayalara sürterek iniş yaptık. Hiçbir misafirimizde yaralanma veya herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi otellerine geçti" diye konuştu.

Balondaki yolculardan Portekizli Rosa Silva Mesquita ise turun keyifli şekilde başladığını ifade ederek, "O an ekipmanla uğraştılar ve gereken tüm çabayı gösterdiler. Pilot bize sürekli güven ve rahatlık verdi" dedi.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Kervansaray Dağları eteğinde arıcılık yapan kadın girişimci arı sütü üretimini artırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
Tokyo'da Gazze'deki hastanelerde ölenleri temsilen gösteri düzenlendi
13:50
Adada su şebekesi arızalandı, turistlerin girişi durduruldu
13:42
Küba, UAD'de İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olma kararı aldı
13:39
LGS sonuçları gelecek hafta açıklanacak
13:27
Bakan Şimşek: Motokurye gelirlerine, garson bahşişlerine yeni vergi yok
13:21
Hindistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 53'e yükseldi
Karın eridiği 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde turizm sezonu açıldı
Karın eridiği 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde turizm sezonu açıldı
FOTO FOKUS
Kapadokya'da ters rüzgarla karşılaşan balon kayalıklara iniş yaptı
Kapadokya'da ters rüzgarla karşılaşan balon kayalıklara iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ