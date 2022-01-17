Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Suat Keskin'e ait çiftlikteki "Bebu" adlı dişi köpek, yeni doğan kuzuların yanından ayrılmıyor.

Kuzulara adeta anne şefkati gösteren Bebu, onların yanına da kimseyi yaklaştırmıyor.

Çiftlik sahibi Keskin de Bebu ile kuzuların birlikte geçirdiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

''Kuzuları emzirmeye çalışıyor''

Köpeğin sürekli sürü içerisindeki kuzuları emzirmeye ve ısıtmaya çalıştığını söyleyen Keskin, şunları anlattı:

"Bebu burada doğdu, şu an 20 aylık. 7-8 aylıkken kuzular doğduğunda sürekli yanlarına gitmek istiyor, beni de kuzuların yanına yaklaştırmıyordu. İçgüdüsel olarak kuzuları koruyordu, öylelikle dikkatimi çekti. Bebu, kuzular 1 hafta, 10 günlük olana kadar yani kuzunun kendi yaşamını sürdürebileceği döneme kadar sahipleniyor. Ondan sonra kuzulara bakmayı bırakıyor. Enteresan bir hayvan. En son doğan ikizlerden birine Bebu baktı, birine annesi baktı. Koruma içgüdüsü var. Bebu'yu seviyoruz, o da insanları seviyor."