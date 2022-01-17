Van'da İl Emniyet Müdürlüğü, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" operasyonu kapsamında düzensiz göçmenlere ve organizatörlerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, 8 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ev kiralamada kullandıkları tespit edilen 2 adat sahte ikamet izin belgesine el konuldu.

Yılbaşından bu yana Van'da düzenlenen operasyonlarda 50 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 71 organizatör hakkında adli işlem yapıldı. 28 araca el konuldu. Toplamda 20 şüpheli de tutuklandı.

Araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere toplam 615 bin 191 lira idari para cezası uygulandı.