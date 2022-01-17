Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çamaşır makinesinin arkasına saklanan düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Van'da polis ekipleri düzensiz göçmenlere düzenlenen 50 ayrı operasyonda 20 organizatörü tutukladı. Çamaşır makinesinin arkasına saklanan bir göçmen ise polisin dikkati sayesinde yakalandı.
Van'da İl Emniyet Müdürlüğü, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" operasyonu kapsamında düzensiz göçmenlere ve organizatörlerine operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, 8 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ev kiralamada kullandıkları tespit edilen 2 adat sahte ikamet izin belgesine el konuldu.
Yılbaşından bu yana Van'da düzenlenen operasyonlarda 50 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 71 organizatör hakkında adli işlem yapıldı. 28 araca el konuldu. Toplamda 20 şüpheli de tutuklandı.
Araç, ev ve otel sahipleri ile organizatörlere toplam 615 bin 191 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
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