Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli yakalandı.
Van'da Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 1-16 Ocak tarihleri arasında eş zamanlı gerçekleştirdikleri 5 ayrı operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensubu 4, FETÖ soruşturması kapsamında da 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: FETÖ PKK/KCK Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele Van
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