Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Valizinde uyuşturucu bulunan yolcu tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki valizinde 14 kilo 228 gram uyuşturucu ele geçirilen kadın tutuklandı.
Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendikleri Dilek P.'yi takibe aldı.
Ekipler, kadının bindiği şehirler arası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği kullanılarak otobüste yapılan aramada Dilek P.'ye ait valizde 14 kilo 228 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Dilek P. tutuklandı.
Etiketler: Adana Gaziantep Narkotik Polis Uyuşturucu
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