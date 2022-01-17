Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akaryakıt kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da merkezli 5 ilde akaryakıt kaçakçılarına operasyon düzenlendi. 50 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı.
Güvenlik güçleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde akaryakıt kaçakçılığı yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Kaçak yakıtı kiraladıkları depolarda biriktiren ve kamyonlarla yurt genelinde farklı illere sevk eden 14 şüpheli Antalya merkezli 5 ildeki operasyonda yakalandı.
Eş zamanlı baskınlarda 50 ton kaçak akaryakıta el konuldu.
Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Etiketler: Kaçakçılık
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