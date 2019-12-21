Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TİSKİ İhbar Hattı'na gelen ihbar doğrultusunda 2. Bölge Şube Müdürlüğü çalışanlarından Ercan Kuruçelik ve Yaşar Parlayan, Söğütlü Mahallesi'ndeki bir siteye gitti.

Sitedeki kanalizasyon hattına müdahale eden ekip, bu sırada kanalda ziynet eşyası bulunduğunu gördü. Amirlerine çalışmaları sırasında ziynet eşyası bulduklarına dair bilgi veren işçiler, daha sonra site yönetimini durumdan haberdar etti.

"Bir an bile düşünmeden sahibine ulaştırmak istedik"

Site yönetimi tarafından yapılan duyuruya rağmen sahibinin ortaya çıkmaması üzerine işçiler, yaklaşık 8 bin lira değerindeki ziynet eşyasını tutanak tutarak emniyet birimlerine teslim etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çalışanları davranışlarınan dolayı tebrik ederek, "İnsani ve vicdani vazifelerini yerine getiren arkadaşlarımızı kutluyorum. Topluma örnek davranışlarından ötürü kendileriyle gurur duyuyorum" dedi.

Ercan Kuruçelik ise insani olarak ne yapılması gerekirse onu yaptıklarını vurgulayarak, ziynet eşyasının sahibine ulaştırılmasını temenni etti.

Parlayan da buldukları ziynet eşyasını bir an önce sahibine ulaştırmak istediklerini belirterek, "Halkın hizmetinde gece gündüz demeden koşarken bulduğumuz değerli eşyayı bir an bile düşünmeden sahibine ulaştırmak istedik. Sahibini bulamayınca insanlık namına karakola teslim ettik" açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA