Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanalda akıntıya kapılan çocuklardan 2'si kurtarıldı, 2'si kayboldu
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılan 4 çocuktan 2'si kurtarıldı, 2'si kayboldu.
Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri ayağı kayarak suya düştü.
Kanala düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı.
2 çocuk kurtarıldı, 2 çocuk kayboldu
Olayı gören çevredekiler, 10 yaşındaki Sadık ile 9 yaşındaki Şükran Karataş kardeşleri sudan çıkardı. 15 yaşındaki Narin ve 9 yaşındaki Remziye Büyükçay ise kayboldu.
Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kayıp iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: AFAD
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