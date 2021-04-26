Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri ayağı kayarak suya düştü.

Kanala düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı.

2 çocuk kurtarıldı, 2 çocuk kayboldu

Olayı gören çevredekiler, 10 yaşındaki Sadık ile 9 yaşındaki Şükran Karataş kardeşleri sudan çıkardı. 15 yaşındaki Narin ve 9 yaşındaki Remziye Büyükçay ise kayboldu.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kayıp iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı.