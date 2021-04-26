Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına kurallara uymayan kişilerin toplandıkları kıraathaneleri denetlendi.

Kıraathanelerde denetim yapılan kıraathanelerden birinde şahıslar, "Abi gelin. Oyun var içeride" diyerek sivil polisleri adrese davet etti.

Polislerin girdiği adreste, içeride 8 kişinin olduğu ve yuvarlak masanın etrafında oturan 4 kişinin kumar oynadığını tespit edildi. 8 kişiye idari para cezası uygulanırken, yasa dışı kumar oynayan 4 kişi ise gözaltına alındı.

Kural tanımazlara 228 bin 954 lira ceza

Öte yandan ekipleri, Gürsel Mahallesi, Harmantepe Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Merkez Mahallesi'nde denetlenen 4 adreste sokağa çıkma kısıtlamasını, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını ihlal eden 66 kişiye "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 228 bin 954 lira idari para cezası uyguladı.

Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan 4 mekan da Kağıthane İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.