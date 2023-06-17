Kamyonu fark etmeyen genci polis kurtardı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü bugün yapılan YKS sınav öncesi ve sonrasında sınava girecek vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulanan tedbirleri artırdı.

Bu tedbirler çerçevesinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Beğendik Kavşağı'nda görevli motosikletli trafik ekibinde görevli polis memurunun dikkati ve ani refleksi muhtemel bir faciayı engelledi.

Hafriyat kamyonunu fark etmeyen genci polis kolundan tutarak çekip hayatını kurtardı.

Yaşanan olay Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca saniye saniye kaydedildi.