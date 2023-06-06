Açık 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 06.06.2023 00:20

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralı

Afyonkarahisar’da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazada savrulan kamyonet reklam tabelasına çarparak durabildi.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralı
[Fotograf: İHA]

Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi çıkışında meydana gelen kazada  A.Ş. idaresindeki otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.Y., yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyonet orta refüje çıkıp ardından bir iş yerinin reklam tabelasına çarparak durabildi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan M.G. hayatını kaybederken, her iki araç sürücüsü ile birlikte M.Ç. ve İ.Ş. de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Depremlerde hasar görüp yıkımına başlanan 7 katlı bina çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:08
Uber faaliyetlerinin durdurulması kararı kesinleşti
00:51
Şiddetli sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
00:23
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı bugün yapılacak
00:06
Nurhan Damcıoğlu yaşamını yitirdi
00:19
Sağlık Bakanı Koca yeni dönemde yapılacakları sıraladı
23:51
Depremlerde hasar görüp yıkımına başlanan 7 katlı bina çöktü
Şiddetli sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
Şiddetli sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
Sağanağın etkili olduğu İnebolu havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ