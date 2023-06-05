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Türkiye
AA 05.06.2023 23:27

Sivas'ta şiddetli yağış sele neden oldu

Sivas'ın Zara, Kangal ve Yıldızeli ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli yağış sebebiyle bir lise de sular altında kaldı.

Sivas'ta şiddetli yağış sele neden oldu

Zara ilçesinde etkili olan yağışın ardından Ahmet Başyurt Mahallesi'nde su baskınları yaşandı.

Mahallede bulunan Orman İşletme Şefliği, Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Okulu Pansiyonu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait tesisler ile çok sayıda ev, bahçe ve odunluk sular altında kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Su basan okulda çalışma başlatıldı

Zara Belediyesi ekipleri cadde ve sokaktaki suları tahliye ederken, vatandaşlar da ev ve bahçelerinde çalışma yaptı.

Yıldızeli ilçesinde de yağışların ardından İmam Hatip Lisesi'ni su bastı.

Yıldızeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tahliye edilen okulda çalışma başlattı.

İlçede bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.

Tarım arazilerinde hasar oluştu

Sağanak nedeniyle Kangal ilçesine bağlı Kuşkayası köyünden geçen Çamçukur Deresi'nin taşması sonucu bazı ev ve bahçeleri su bastı, yollar tahrip oldu.

Sel nedeniyle köydeki tarım arazilerinde hasar oluştu.

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