Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkiinde 38 BY 342 plakalı asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Kayseri
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