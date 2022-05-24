Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat merkezli 6 ilde DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
Yozgat merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Yozgat'ta Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen 9 şüpheliye yönelik Yozgat, İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Çorum'da operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Etiketler: Yozgat DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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