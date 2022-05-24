Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 12:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da tır ile otomobil arasında sıkışan kişi ölümden döndü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Fatih ilçesinde çekçek arabasıyla koli taşıyan kişi, tırın hareket etmesi sonucu dorse ile park halindeki otomobilin arasında kaldı. Koli taşıyan kişi hafif şekilde yaralanırken olay anı kameralara yansıdı.
İki hafta önce pazar günü sabah saatlerinde Aksaray Mahallesi'nde bir caddede, şoför dönüş yapmak için tır ile caddeye girdi.
Dönüş yapılan tırın dorsesi caddede çek çek arabasıyla koli taşıyan kişiye çarptı.
Park halindeki otomobil ile dorse arasında sıkışan kişi yaralanırken can havliyle kendisini kaldırıma attı. Durumu fark eden şoför aracını hemen durdurdu.
Yaralının sağlık durumu iyi
Ayağında yaralanan kişiye çevredekiler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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