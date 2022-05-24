İki hafta önce pazar günü sabah saatlerinde Aksaray Mahallesi'nde bir caddede, şoför dönüş yapmak için tır ile caddeye girdi.

Dönüş yapılan tırın dorsesi caddede çek çek arabasıyla koli taşıyan kişiye çarptı.

Park halindeki otomobil ile dorse arasında sıkışan kişi yaralanırken can havliyle kendisini kaldırıma attı. Durumu fark eden şoför aracını hemen durdurdu.

Yaralının sağlık durumu iyi

Ayağında yaralanan kişiye çevredekiler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.