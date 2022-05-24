Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: Getty ]
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sinop'un Erfelek ve Gerze ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız uzun namlulu tüfek, 4 kurusıkı tabanca, bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.
Zanlılardan 2'si tutuklandı. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla diğer zanlılar ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Sinop Uyuşturucu Narkotik
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