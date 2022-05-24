Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 72 kilo eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: Twitter/@tcsavunma]
Van'da Hudut Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 72 kilo 457 gram eroin ele geçirildi.
Miili Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 72 kilo 457 gram eroin ele geçirildiğini duyurdu.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Hudut Kartallarımız görevinin başında! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 72.457 gram eroin ele geçirdi.''
Hudut Kartallarımız görevinin başında!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 24, 2022
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 72.457 gram eroin ele geçirdi.#MSB pic.twitter.com/0qmeVrUK9Q
Etiketler: Narkotik Sınır Güvenliği Uyuşturucu Van
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