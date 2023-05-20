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Türkiye
İHA 20.05.2023 02:10

Kamyon Munzur Çayı'na düştü, 2 kişi içerisinde mahsur kaldı

Tunceli’de kontrolden çıkan kamyon, Munzur Çayı'na uçtu. Kamyon içerisinde mahsur kalan 2 kişi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Kamyon Munzur Çayı'na düştü, 2 kişi içerisinde mahsur kaldı
[Fotograf: İHA]

Tunceli Ovacık karayolunda meydana gelen olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Munzur Çayı’na devrildi.

Suların sürükleyemediği kamyon, çay ortasında kaldı.

İçerisinde bulunan 2 kişinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kamyon içerisindeki bulunan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen şahısların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmada sonrasında ikisi de kurtarıldı. Şahıslar kontrol amaçlı Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kamyonun ise vinç yardımı ile çaydan çıkarılacağı öğrenildi. 

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