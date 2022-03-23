Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyon ile otomobili çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Tuzla'da kamyon ile otomobil çarpıştı. 1'i ağır 2 sürücü yaralandı.
S.K. idaresindeki kamyon, Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltında M.O. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otomobilin sürücüsü M.O. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan M.O. ile kamyon sürücüsü S.K. hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların bölgeden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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