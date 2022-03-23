Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 14:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saman yüklü kamyon minibüsle böyle çarpıştı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, saman yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza Karlıova Kargapazari köyü Varto kavşağında meydana geldi. Kargapazari istikametinden Karlıova ilçesine doğru giden minibüs ile Karlıova'dan Erzurum istikametine doğru giden saman yüklü kamyon çarpıştı.
Kaza sonucu minibüs içinde bulunan dört kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken minibüs sürücü Yasin Özağın, yolculardan Adem Çiftçi, Fevzi Sürmeli ve Mücahit Harmancı yaralandı.
112 Acil servisin ilk müdahalesi sonrası yaralılar Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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