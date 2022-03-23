Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-22 Mart tarihleri arasında kent genelindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yaptı.

Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 173 şüpheli yakalandı.

10 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Ayrıca, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Jandarma Asayiş timleri, 16-22 Mart arasında kent genelinde gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, 10 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 23 kişi gözaltına alındı.