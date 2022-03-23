İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, kentte taksi ücretleriyle ilgili son düzenlemenin kasım ayında yapıldığını belirtti.

Akaryakıt, lastik, yedek parça başta olmak üzere giderlerdeki artışlar nedeniyle yeniden fiyat artışı yapmaya mecbur kaldıklarını dile getiren Anık, yeni tarifenin İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandığını söyledi.

Anık, yeni tarifeyle taksimetre açılış ücretinin 4,5 liradan 6 liraya, kilometre başı ücretin 5,5 liradan 9 liraya, indi bindi ücretinin ise 13 liradan 20 liraya çıkarıldığını, yarın itibarıyla zamların uygulamaya geçeceğini açıkladı.