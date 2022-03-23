Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen 28 aileye bir aile daha katıldı. Böylece evlat nöbetindeki aile sayısı 29 oldu.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

[Fotoğraf: AA]

"Kızım, pişmanlık yasasından faydalan"

Kızı için eyleme yeni katılan ve kızının 8 yıldır kayıp olduğunu söyleyen Dilber Doğan, şöyle konuştu:

"Kızım nereye gitmişse geri gelmesini istiyorum. Kızım gel pişmanlık yasasından faydalan. Herkes evine geri döndü, annesinin, babasının yanında. 8 yıldır seni merak ediyoruz. Gece gündüz senin için ağlıyoruz. Geri gelmeni istiyoruz. Kızım evden kalkıp gitti. Nereye gittiğini bilmiyorduk. Kaçtığını zannettik. 4 gün sonra bize haber geldi ve örgüte gittiğini öğrendik."

Anne Ayten Koçhan ise 49 haftadır burada eylem yaptıklarını ifade ederek, "Terör örgütü PKK ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Bizi kullanmasınlar. Devletimiz arkamızda. Biz korkmuyoruz, korkmayacağız da. Terör örgütü PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Ersin, oğlum bizi duyuyorsan, görüyorsan dön yavrum. Yolunuz yol değil. Onlar sizi kullanıyorlar. Dön devletine sığın. Bayrak bayrağın üstüne olmaz, gelin teslim olun" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Bu asılsız ve dinsiz insanlara uşaklık etmeyin"

Baba Mehmet Zeki Budak ise oğlunun HDP tarafından kandırılıp dağa götürüldüğünü söyledi.

8 yıldır oğlunu aradığını ve bulamadığını ifade eden Budak, sözlerine şöyle devam etti:

"Buraya gelmemin sebebi sadece oğluma çağrı yapmak ve HDP'den oğlumu istemek. Oğlumu istiyorum. Oğlum, Yusuf nerede olursan ol gel devletine katıl. Bu asılsız ve dinsiz insanlara uşaklık etmeyin, zamanınızı orada geçirmeyin. Gelin devletinize teslim olun. Sizi kandırıyorlar 'size ceza verecekler' diye. Öyle bir şey yok. Sen yeter ki doğru ol, gel bayrağına, milletine, devletine teslim ol."

"HDP'nin kuruduğunu görüyoruz"

Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik de eylem yapan aileleri ziyaret ederek destek verdi.

Hacire annenin Diyarbakır'da eyleme başlamasıyla annelerin yüreklerindeki yangının dalga dalga yayıldığını belirten Çevik, bu eylemlerin Şırnak, Hakkari ve Van'da devam ettiğini ifade etti.

Çevik, "Bu evlatlarımızı getirene kadar gerçekten mücadele edeceğiz. Vatan Partisi olarak her zaman yan yana kol kola olduğumuzda belirtiyoruz. HDP'nin kuruduğunu görüyoruz. Alternatifler çıkarıyorlar ortaya. Bu anneler 49 haftadır mücadele ediyor. Kar kış soğuk demeden mücadele ediyorlar. HDP'nin kapatılması için elimizden gelen mücadeleyi yapamaya devam edeceğiz" dedi.