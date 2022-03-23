Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Necati Aygün ve Birol İli için memleketlerinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Polis Necati Aygün memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde, Birol İli ise Erzurum'un Aziziye ilçesi Demirgeçit köyü mezarlığında toprağa verildi.

Aygün'ün Karakollar Mahallesi Camiindeki cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İli'nin, Narmanlı Camii'ndeki cenaze törenine ise, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, şehidin ailesi, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda Erzurumlu katıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim alanına mühimmat sevk edilirken patlama olmuş, ağır yaralanan özel harekat polisi Birol İli ve Necati Aygün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.