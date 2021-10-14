Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 17:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaldırımdan giden taksici, yayadan yol istedi
İstanbul'da, TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında kaldırımda ilerleyen taksici, önüne çıkan yayadan korna çalarak yol istedi.
Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı.
Yoğun trafiği gören taksi sürücüsü, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi.
Bir süre kaldırımda bu şekilde ilerleyen taksinin önüne bir yaya çıktı. Bunun üzerine taksici korna çalarak yayadan yol istedi. Şaşıran kişi taksiye yol verirken, kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti.
O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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