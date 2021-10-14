Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı.

Yoğun trafiği gören taksi sürücüsü, aracı kaldırıma çıkararak ilerlerdi.

Bir süre kaldırımda bu şekilde ilerleyen taksinin önüne bir yaya çıktı. Bunun üzerine taksici korna çalarak yayadan yol istedi. Şaşıran kişi taksiye yol verirken, kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti.

O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.