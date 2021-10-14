Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da durdurulan otomobilden 101 kilogram uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Van'da uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Magnum" ile yapılan aramada 199 paket halinde 101 kilo 440 gram eroin ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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