Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ yapılanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, terör örgütüne üye olmaktan İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı, Türkiye'de de mavi bültenle hakkında arama kaydı olan U.M, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

Üzerinde canlı bomba eyleminde kullanılabilecek kişiye ait kimlik belgesi çıkan yabancı uyruklu kadın zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kilis ve Gaziantep'te de 2 terörist tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gaziantep ve Kilis illerinde eş zamanlı terör operasyonu yapıldı. Operasyonda 1 DEAŞ üyesi terörist ile 1 PKK/KCK üyesi terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 2 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.