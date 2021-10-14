Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 15:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kuyumcu soygunu
İstanbul Şişli'de bir kuyumcuya giren maskeli 2 kişi, silah doğrultarak çalışanları etkisiz hale getirdi. Daha sonra tezgahtan 900 bin lira değerindeki mücevheri alan soyguncular kayıplara karıştı. Soygun anı kameraya yansıdı.
Nişantaşı'nda bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 2 soyguncu, silah doğrultarak mağaza çalışanlarını etkisiz hale getirdi.
Daha sonra tezgaha yönelen soyguncular, 900 bin lira değerindeki mücevheri alıp kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dükkanda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
"Vitrini boşalttılar"
Soygun anını anlatan iş yeri sahibi, "Aniden silahla içeri girdiler. Yabancıydılar galiba. İngilizce konuşuyorlardı. Vitrini boşalttılar. Motosikletle kaçtılar. Ben de motosikletle peşlerine düştüm, yakalayamadım" dedi.
Sıradaki Haber
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz