Nişantaşı'nda bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 2 soyguncu, silah doğrultarak mağaza çalışanlarını etkisiz hale getirdi.

Daha sonra tezgaha yönelen soyguncular, 900 bin lira değerindeki mücevheri alıp kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dükkanda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

"Vitrini boşalttılar"

Soygun anını anlatan iş yeri sahibi, "Aniden silahla içeri girdiler. Yabancıydılar galiba. İngilizce konuşuyorlardı. Vitrini boşalttılar. Motosikletle kaçtılar. Ben de motosikletle peşlerine düştüm, yakalayamadım" dedi.