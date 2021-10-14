Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 15:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir anda yola fırlayan çocuğa araba çarptı
Karabük'te, bir anda yola fırlayan çocuğa araba çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 5 metre sürüklenen çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bayır Mahalle Fevzi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Y. idaresindeki otomobil, kaldırımda ailesiyle birlikte yürüdüğü sırada aniden yola fırlayan yabancı uyruklu N.A. isimli çocuğa çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yere düşerek yaklaşık 5 metre sürüklenen çocuk yaralandı.
Yere düşen çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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