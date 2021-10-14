Kaza, 1 Ağustos 2021'de, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezininde içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin A.'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Zerrin A., yeğeniyle bir rezidanstaki evine para almaya geldi.

Rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin A.'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen Zerrin A., cip ile hareket edince, Eymen bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği, o anlar otoparkın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ayrıca, Eymen'i ezdiğini fark eden Zerrin A.'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı görüldü. Zerrin A.'nın görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı da görüntülerden belirlendi. Zerrin A., yeğenini kucağına alarak lobide bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktorun Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı.

Öte yandan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kutsal Hazar Eymen Kara'nın olaydan 3 ay önce annesinin vefat ettiği öğrenildi. Yeğeninin ölümüne neden olan hala Zerrin A.'nın polisteki ifadesinde, yeğeninin köpek istediğini, bunun üzerine ve para almaya geldiğini, otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra araçta yeğenin olmadığını fark ettiğini, arkasına baktığında ise yerde yattığını gördüğü söylediği öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan Zerrin A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

6 yıla kadar hapis cezası istendi

Savcılık kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianameyi hazırladı. İddianamede sanık Zerrin A. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı tarafından hazırlanıp, İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede, bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen trafik kazasında yaralanan Kutsal Hazar Eylem Kara'nın, 112 aracılığıyla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı ve gelişen beyin kanamasından yaşamını yitirdiği belirtildi.

İddianamede, trafik kazası tespit tutanağına göre, Zerrin A.'nın kullandığı 35 AVS 493 plakalı araçta yolcu olarak bulunan, öz yeğeni Kutsal Hazar Eylem Kara'nın aracın seyir halinde olduğu sırada araçtan indiği ve elinin aracın kapısına sıkışıp, yaklaşık 16 metre sürüklendiği ve devamında aracın sağ arka tekerinin çocuğun üzerinden geçtiği belirtildi. Zerrin A.'nın Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği'nin indirme, bindirme ve kapıların açılması kurallarını içeren 110'uncu maddesini ihlal ettiğinin belirlendiğine de iddianamede vurgulandı. Zerrin A.'nın ifadesinde, özetle ölenin öz yeğeni olduğunu, zaman zaman kendisinin baktığını, çok hiperaktif olduğunu, araçtan indiğini fark edemediğini beyan ettiğine de iddianamede yer verildi.