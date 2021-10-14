Akhisar ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 85 yaşındaki Z.K. kadın, su zannettiği oda parfümünü içti. Bir süre sonra fenalaşan kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zehirlendiği belirlenen Z.K. yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Z.K.'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekipleri şahsın ikamet ettiği evde incelemeler yaparak oda parfümünü muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.