İstanbul'da, TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde, kaldırımda giden ve korna çalarak yayadan yol isteyen taksi şoförüne ceza kesildi.

2 gün önce yaşanan olayda kaldırımda giden taksi şoförü önüne çıkan bir kişiden korna çalarak yol istedi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti.

O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

864 lira ceza kesildi

Görüntüler üzerine harekete geçen polis taksici S.Y.'nin kimliğini belirledi.

Taksici S.Y.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 432 lira, aracın yaya kaldırımı üzerinde kullanılması nedeniyle Kabahatler Kanunu gereğince 432 lira olmak üzere toplam 864 lira para cezası kesildi.