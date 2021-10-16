Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 11:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaldırımda yol isteyen taksiciye para cezası kesildi
İstanbul'da 2 gün önce TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısında yoğun trafik nedeniyle kaldırımdan ilerlerken korna çalarak yayadan yol isteyen taksici tespit edildi. Taksiciye 864 lira para cezası uygulandı.
İstanbul'da, TEM Otoyolu Hadımköy bağlantısı Esenyurt mevkiinde, kaldırımda giden ve korna çalarak yayadan yol isteyen taksi şoförüne ceza kesildi.
2 gün önce yaşanan olayda kaldırımda giden taksi şoförü önüne çıkan bir kişiden korna çalarak yol istedi. Kendisine gösterilen tepkilere aldırış etmeyen taksici yoluna devam etti.
O anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
864 lira ceza kesildi
Görüntüler üzerine harekete geçen polis taksici S.Y.'nin kimliğini belirledi.
Taksici S.Y.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 432 lira, aracın yaya kaldırımı üzerinde kullanılması nedeniyle Kabahatler Kanunu gereğince 432 lira olmak üzere toplam 864 lira para cezası kesildi.
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