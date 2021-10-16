Haber Giriş: 16 Ekim 2021 Cumartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beyoğlu'nda alınmadığı taksinin üstüne çıktı
İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, kendisini almayan şoföre kızarak taksinin kaputuna çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine aldırmayan kişiyi çevredekiler uzaklaştırdı.
İstanbul Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi. Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı.
Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla sinirlenen kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı.
Yolun açılması için çalınan kornalara aldırış etmeyen kişi, dakikalar sonra çevredekilerin çabalarıyla aracın üzerinden indirildi.
Bu sırada çevredekilerin kenara çekmeye çalıştığı kişi, taksiye tekme de attı.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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