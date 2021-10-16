Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri ve örgüt yapısını deşifre etmek için çalışmalar sürüyor. Ekipler, Suriye ve Irak'ta örgüt adına faaliyet yürütüp, kaçak yollarla Adana'ya geldiği tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçildi.

Ekipler, özel harekat timlerinin desteğiyle şafak vakti kent merkezinde 8 eve eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde arama yapan polis, bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Adresinde bulunmayan şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerden Abdulcabbar el-Şeyh’in, örgütün ABD'yi tehdit ettiği, propaganda amacıyla çektiği görüntüde yer aldığı ve “Kara bayrağımızı, Beyaz Saray’a” dikeceğiz şeklinde slogan attığı öne sürüldü.

Şüpheli el-Şeyh’in ifadesinde suçlamaları reddettiği, görüntülerdekinin kendisi olmadığını iddia ettiği öğrenildi.