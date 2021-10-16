İstanbul Güngören Belediyesi'nde 7 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Adem Cevahir, ağır bir cüzdan buldu. Cüzdanı eline aldığında çok ağır olduğunu fark eden Cevahir, içini açtığında cüzdanın içinde bir sürü euro ve dolar olduğunu gördü.

Cüzdanı bulduğunda ne yapacağını şaşırdığını söyleyen Adem Cevahir, arkadaşlarına danışarak ne yapması gerektiğini, parayı nasıl sahibine teslim edebileceklerini sordu.

Ardından polisi arayan Cevahir, “Cüzdan içinden çıkan numarayı aradık ve sahibine ulaştık” dedi.

"Cebime içinde bin dolar olan zarf bıraktı"

Cüzdan sahibinin Merter Nar Sokak'ta bir dükkanı olduğunu belirten Cevahir, “Hemen oraya gittik. Tutanak tutuldu. Parayı teslim ettik” diye konuştu.

Parayı toplu şekilde gördüğünde hemen yerine ulaştırması gerektiğini düşünen Cevahir, “Çünkü onu harcasam haram para. Haram paranın acısı elbet bir yerden çıkar. Ayrıca cüzdan sahibi iş adamıymış ve yapması gereken ödemeleri varmış. Çok dua etti, ne mutlu ki duasını aldım. Cebime içinde bin dolar olan zarf bıraktı. Bizim için kahvaltı hazırlattı. Ayrıca numaramı da aldı” açıklamasını yaptı.

Cevahir’i dün örnek davranışı için belediye binasında ağırlayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Berfun Baltacı da Cevahir'e hediyesini takdim ederken “Biz de Güngören Belediyesi olarak böyle bir vatandaşı çalıştırdığımız için gurur duyuyoruz. Herkese örnek olsun” şeklinde konuştu.