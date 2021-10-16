Niğde'de bir firma Niğde mavisi adını verdiği Fransa'nın ünlü Rokfor peynirine benzeyen küflü peynir üretiyor.

Deriye basılan peynirler 15 metrelik derinlikteki mağaralara indiriliyor. Peynirin doğal ortamda olgunlaşması bekleniyor. 7 ay bekletilerek lezzetlendiriliyor.

"Doğal antibiyotik"

Peynir üreticisi Recai Erbişim, küflü peynirin sevüvenini şöyle anlattı;

"Niğde Mavisini biz derinin içerisinde yapıyoruz. Birde onun deride olmayıp kalıplara döktüğümüz bir formu var. Rokfor peynirine benzeyen bir tip fakat Niğde Mavisi dediğimiz peynir Niğde’de 30-40 yıl önce atalarımızın, dedelerimizin üretmiş olduğu, deriye ya da çömleklere bastıkları peyniri küflendirerek yedikleri bir peynir buda doğal antibiyotik.

Peynirin üzerinde önce beyaz bir küf oluşuyor sonra bu küf maviye dönüyor sonra da kırmızıya dönüyor. Bunlar bir çeşit mantar ve mantarlar karanlık ortamda gelişen bir mikroorganizma biz de mümkün olduğunca karanlık ortamda bunu oluşturmaya çalışıyoruz."

Niğde mavisinin ihraç edilmesi hedefleniyor.