Batman'ın Gercüş ilçesinde çevreyolu kavşağında meydana gelen kazada, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle kavşaktaki otomobile, ardından da lastikçide bekleyen hafif ticari araca çarptı.

Kazada, hafif ticari araçtaki aynı aileden 70 yaşındaki Fatma, 52 yaşındaki Fikri , 22 yaşındaki Netice, 14 yaşındaki Mustafa, 12 yaşındaki Zümrete ve 6 yaşındaki Ahmet Adıgüzel yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.