Olay, Honaz ilçesine bağlı Ovacık Mahallesinde meydana geldi.

Trabzon hurması yetiştiriciliğinin yaygın olduğu mahallede artan hırsızlık olayları nedeniyle tarlasını kontrole giden Mahalle Muhtarı Rafet Özcan'in meyveleri çalındı.

Özcan’ın ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek çalışma başlatıldı.

53 saatlik kayıtlar incelenerek bulundu

Üreticinin başına dert olan hırsızı yakalamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiren JASAT, kırsal mahalleler ve ana güzergahlardaki kameralara ait 53 saatlik kaydı inceleyerek şüpheli aracı tespit etti. Plakadan şüpheli Kadir K’ya ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin Pamukkale ilçesinde belirlenen adresine operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerinden operasyon

Arama yapmak için şüpheli Kadir K’nın adresine giden jandarmalar, evin terasında soyulup ipe dizilerek kuruması için askıya takılan Trabzon hurmalarını gördü.

Şüpheli Kadir K’nın Muhtar Rafet Özcan’ın bahçesinden çaldığı 650 kilo hurmayı taze olarak kilosu 3 liradan satmak yerine kurutarak kilosunu 80 - 100 liraya pazarlamayı düşündüğü tespit edildi.

Dalından ham olarak çalındıktan sonra JASAT’ın titiz çalışması sonucu bulunan hurmalar, işlenmiş olarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan Kadir K., ifadesinde suçunu itiraf etti. Adli makamlara sevk edilen Kadir K., ‘Açıktan hırsızlık’ yaptığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.